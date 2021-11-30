Конституційний Суд відмовився приводити до присяги двох призначених Зеленським суддів (оновлено)

Сьогодні, 29 листопада, Конституційний Суд відмовився приводити до присяги Олександра Петришина та Оксану Грищук, призначених за квотою президента України. Суд відтермінував приведення до присяги нових суддів, оскільки у КСУ немає відповідних вакансій.

Про це з посиланням на джерела повідомляє "Дзеркало тижня".

З цього приводу Конституційний суд ухвалив спеціальну постанову про відтермінування складення присяги цими особами, не зважаючи на те, що за Законом "Про Конституційний Суд України" (ст. 17) спеціальне пленарне засідання Суду з приведення новопризначених суддів КСУ до присяги має відбутися не пізніше п’ятого робочого дня з дня призначення судді на посаду, повідомляє видання.

За інформацією джерел у КСУ, таке рішення Конституційний Суд ухвалив у зв’язку з відсутністю вакансій суддів КСУ за квотою президента. Відповідно до ст. 148 Конституції до складу КСУ входять 18 суддів, яких призначають президент, парламент і з’їзд суддів – кожен із них по 6 суддів.

Ухвалюючи вказану постанову, КСУ виходив з того, що на момент видання президентом Володимиром Зеленським указу про призначення Олександра Петришина і Оксани Грищук усі шість посад суддів КСУ за квотою глави держави були зайняті. На цих посадах перебувають призначені у різний час різними президентами судді Сергій Головатий, Олександр Касмінін, Віктор Колісник, Василь Лемак, Володимир Мойсик, Олександр Тупицький, конституційний строк повноважень яких не закінчився.

За такої ситуації складання присяги судді КСУ Петришиним та Грищук призвело б до неправомірного збільшення конституційного складу КСУ – з 18 до 20 суддів, а відтак до нелегітимності діяльності КСУ взагалі.

Одним з аргументів на користь такого висновку було те, що Європейський суд з прав людини 7 травня 2021 р. у справі "Ксеро Флор проти Польщі" визнав порушення права людини на справедливий суд через те, що в ухваленні рішення Конституційного Трибуналу Республіки Польща брала участь особа, яка була призначена Сеймом членом Конституційного Трибуналу на неіснуючу вакансію.

Оновлення. Речник голови української держави Сергій Никифоров оприлюднив у фейсбуці коментар для Kyiv Independent.

"Володимир Зеленський засмучений відмовою КСУ приймати присягу кандидатів на вакантні позиції за президентською квотою. Для Офісу Президента це виглядає затягуванням часу з надією на те, що кругова порука в судовій системі знову спрацює, і Верховний Суд ухвалить вигідні рішення для скомпрометованої верхівки КСУ", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що разом із тим "президент сподівається, що у Верховному Суді усвідомлюють суспільний запит на судову реформу, як і те, що вона є ключовою умовою для економічного розвитку нашої країни".

Нагадаємо, 27 березня 2021 року Зеленський скасував укази експрезидента Віктора Януковича від 2013 року про призначення Тупицького і Касмініна суддями КС. Але Верховний Суд визнав це рішення президента протиправним.

У серпні 2021 року низка громадських організацій закликала Володимира Зеленського не проводити конкурс на суддів Конституційного суду за своєю квотою і не призначати суддів КСУ на вакансії, "які юридично відсутні", щоб не поглиблювати таким чином конституційну кризу.

Попри це, конкурс провели, і 26 листопада Володимир Зеленський призначив його переможців суддями КСУ.