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Арахамія: "Завтра всі дороги та підходи до Ради будуть заблоковані мітингувальниками"

На завтра у парламенті запланований виступ президента України. 

Арахамія: "Завтра всі дороги та підходи до Ради будуть заблоковані мітингувальниками"
Давид Арахамія
Фото: скрин відео

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що, за його інформацією, завтра всі дороги до парламенту будуть заблоковані мітингарями.

Про це він заявив у коментарі журналістам у кулуарах парламенту. 

"Будуть заблоковані входи, виходи, підʼїзди. Я думаю, що поліція зробить просто коридор, як вона робить на масові мітинги, щоб народні депутати та акредитовані журналісти могли заходити до зали. Я не знаю, як буде, у нас же завтра запрошені багато дипломатів, не знаю, як їм забезпечити проїзд. Наскільки нас повідомляють, все будуть блокувати мітингувальники", – зазначив він.

Його колега, перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко сьогодні говорив, що у правоохоронних органів є інформація про замовний характер мітингів, запланованих біля парламенту на 1 грудня. Він зазначив, що на державний переворот це не зовсім схоже, бо людей збирають по регіонах нібито в обмін на винагороду в 1000 гривень. 

Нагадаємо, на завтра заплановано декілька масових акцій, зокрема мітинг руху SaveФОП. 1 грудня в парламенті виступатиме президент України. Він звернеться до народних депутатів зі щорічним посланням. 

26 листопада Володимир Зеленський заявив, що в української розвідки є інформація про підготовку в Україні державного перевороту за участю Ріната Ахметова. За його словами, його початок нібито було заплановано на 1 грудня.

Ахметов у відповідь заявив, що це брехня і він підтримує незалежність та територіальну цілісність України.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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