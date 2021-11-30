Арахамія: "Завтра всі дороги та підходи до Ради будуть заблоковані мітингувальниками"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що, за його інформацією, завтра всі дороги до парламенту будуть заблоковані мітингарями.

Про це він заявив у коментарі журналістам у кулуарах парламенту.

"Будуть заблоковані входи, виходи, підʼїзди. Я думаю, що поліція зробить просто коридор, як вона робить на масові мітинги, щоб народні депутати та акредитовані журналісти могли заходити до зали. Я не знаю, як буде, у нас же завтра запрошені багато дипломатів, не знаю, як їм забезпечити проїзд. Наскільки нас повідомляють, все будуть блокувати мітингувальники", – зазначив він.

Його колега, перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко сьогодні говорив, що у правоохоронних органів є інформація про замовний характер мітингів, запланованих біля парламенту на 1 грудня. Він зазначив, що на державний переворот це не зовсім схоже, бо людей збирають по регіонах нібито в обмін на винагороду в 1000 гривень.

Нагадаємо, на завтра заплановано декілька масових акцій, зокрема мітинг руху SaveФОП. 1 грудня в парламенті виступатиме президент України. Він звернеться до народних депутатів зі щорічним посланням.

26 листопада Володимир Зеленський заявив, що в української розвідки є інформація про підготовку в Україні державного перевороту за участю Ріната Ахметова. За його словами, його початок нібито було заплановано на 1 грудня.

Ахметов у відповідь заявив, що це брехня і він підтримує незалежність та територіальну цілісність України.