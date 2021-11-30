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Зеленський заявив, що Україна проведе перепис населення за допомогою Apple

Останній перепис в Україні відбувся 20 років тому.

Зеленський заявив, що Україна проведе перепис населення за допомогою Apple
Фото: twitter.com/ZelenskyyUa

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна проведе перепис населення за допомогою американської компанії Apple.

Відповідний меморандум було підписано в вівторок, 30 листопада.

"Пишаюся тим, що Україна стане другою країною у світі [після США], яка проведе перепис населення у співпраці з Apple. Сьогодні підписано важливий Меморандум про взаєморозуміння між Мінцифри й цим технологічним гігантом. Цифровізація є безумовним пріоритетом для нашої держави", - сказано в твіттері президента України.

У вересні 2021 року віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розказав, що перепис населення України в 2023 році відбудеться із застосуванням цифрових інструментів або онлайн.

Перший і поки що останній перепис у незалежній Україні відбувся у 2001 році. Тоді чисельність населення країни становила 48,457 млн осіб. До цього українців "переписували" ще в складі СРСР, 1989 року. Тоді в Українській РСР проживало 51,7 млн осіб.

Всеукраїнський перепис населення планували на 2011 рік, але після цього його шість разів переносили.

2019 року в Кабміні придумали алгоритм для електронного перепису населення, для якого за основу мали взяти дані мобільних операторів. На його основі було підраховано, що в Україні залишилося лише 37,289 млн осіб, проте це не було офіційним переписом. Більше того, звучали підозри в тому, що уряд отримав чисельність населення простим множенням чисел Держстату на 0,888.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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