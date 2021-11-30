Соха вважає, що зі "Слуги народу" можуть вийти ще більше 10 мажоритарників

"Я бачу ці настрої, я бачу, що їх доволі таки багато".

Народний депутат Роман Соха вважає, що слідом за ним із фракції "Слуга народу" можуть вийти ще більше 10 нардепів-мажоритарників.

Про це він повідомив у коментарі кореспонденту LB.ua. "Я бачу ці настрої, я бачу, що їх доволі таки багато. Не можу сказати точну цифру, думаю, що більше десятка", – пояснив він.

Соха зазначив, що особисто з президентом Володимиром Зеленським спілкувався понад рік тому, влітку 2020, але намагався донести до нього свою незгоду з політикою влади через керівництво фракції.

"Всю цю інформацію ми намагалися донести через керівництво фракції, через керівництво заступників фракції, вони все знають, наші настрої. Реакції ніякої не було", – зазначив він.

Нардеп додав, що своє майбутнє зараз бачить разом із МФО Дмитра Разумкова "Розумна політика", до складу якого входить.

"Я обрав ту стратегію і ті принципи, які впроваджує МФО "Розумна політика". Там нема нічого нового, там взято те, що ми обіцяли, коли йшли як "Слуга народу" і просто ми будемо намагатися це виконувати", – запевнив він.

Парламентар оголосив про своє рішення вийти з фракції СН на засіданні 30 листопада. Він сказав, що не погоджується з кадровою політикою, зокрема із призначенням колишнього гендиректора "Запоріжсталі" Ігоря Шурми заступником голови Офісу президента.

Також Соха сказав, що не розуміє залишення на посаді заступника голови ОПУ Олега Татарова і першого заступника секретаря РНБО Демченка.

Разумков, коментуючи це рішення Сохи, сказав, що "сьогодні він вийшов з фракції, висловивши незгоду з тим, що відбувається в Офісі президента і з тим, наскільки ті принципи, які декларувалися, відрізняються від того, що є насправді. Фактично це зрада обіцянок і принципових позицій".

Соха був обраний за мажоритарним округом (№75, Запоріжжя), тож не втратить мандат після виходу з фракції.