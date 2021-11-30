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ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
ДБР порушило справу після оприлюднення журналістом Бутусовим відео у фейсбуці (оновлено)
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Арахамія заявив, що не вважає справу Бутусова переслідуванням

Голова фракції "Слуга народу" зазначив, що ДБР має перевірити місце і час стрільби. 

Арахамія заявив, що не вважає справу Бутусова переслідуванням
Юрій Бутусов на брифінгу
Фото: president.gov.ua

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахмія не вважає переслідуванням порушення Державним бюро розслідувань справи щодо відео з журналістом Юрієм Бутусовим. Про це депутат повідомив на брифінгу

Арахамія зазначив, що ДБР має встановити обставини стрілянини, її місце і час.

"Що стосується ДБР – я бачив дискусію в соцмережах, чи стосується це ДБР чи ні. Наскільки мені відомо, все, що стосується і повʼязано з військовими, ці всі злочини і наміри передаються до ДБР. Там написано, що ми перевіряємо місце, час самої події, там про злочин нічого не стосувалось. Чомусь це було подано, як якесь кримінальне переслідування", – зазначив він.

Арахамія додав, що ДБР мало б перевіряти і його на місці Бутусова. 

"Що журналіст, що політик не можуть цього робити. Тому що це, по-перше, підзвітна зброя. Її використання чітко регламентовано в армії. Мені здається, що незалежно від того, чи це пан Бутусов, чи пан Арахамія, чи будь-яка людина – ДБР має обовʼязок перевірити всі обставини цього процесу. Я не думаю, що йдеться про якесь переслідування", – зазначив він. 

Нагадаємо, 17 листопада Юрій Бутусов опублікував відео, на якому він стріляє з 152-мм гаубиці. У ДБР повідомили, що за попередніми висновками, подія відбулася за межами зони ООС. Але суспільство має отримати "повну і вичерпну відповідь після детальної перевірки". У провадженні вказано дві статті КК України – 437 – планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни та 414 – порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення. 

Українська делегація у Тристоронній контактній групі по Донбасу оприлюднила заяву, в якій категорично засудила публікацію будь-яких матеріалів, "які можуть поставити під загрозу процес мирного врегулювання, життя наших воїнів та інформаційну безпеку України".

Там вважають, що сам факт виконання стрільби з бойової гармати цивільною особою дозволяє звинуватити Україну у тому, що вона не контролює власні Збройні Сили.

Бутусов вважає порушення кримінальної справи за фактом публікації відео у фейсбуці помстою президента Володимира Зеленського.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що проситиме про надання Бутусову державної охорони і порівняв його із Георгієм Гонгадзе. "Його ліквідують – ті, хто його і накачує. І це, за планом, стане сигналом для початку масових заворушень – зі щирими обуреннями громадян. І все це – на тлі – концентрації російських військ на кордоні. Зрозуміло сценарій? Ідеальне поле гри для Росії. Внутрішні протести – політична криза – атакуй на здоровʼя", – написав він. 

На пресконференції в минулу пʼятницю Володимир Зеленський заявив, коментуючи оприлюднення інформації щодо бойового застосування безпілотників на Донбасі і звертаючись до Бутусова: "Я вам скажу – на вашій совісті смерті людей. Після цього скільки було на нас атак і скинутих бомб дронами".

Також Зеленський заявив, що РНБО запровадила санкції проти контрабандистів, серед яких є спонсор Бутусова.

Бутусов звинуватив Зеленського в брехні. За його словами, Зеленський сказав усе це, "щоб не відповідати за себе, за Єрмака і за Демченка".

"Ваша тактика така: оббрехати людей, які щось пишуть, видумати купу балачок. Ваша брехня всім дуже добре видна", – заявив Юрій Бутусов президенту. Згодом він додав, що позиватиметься до суду на президента України Володимира Зеленського через висловлювання, які вважає неправдивими щодо себе.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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