Фото: Lb.ua

Сьогодні в Києві попрощалися з колишнім міським головою столиці, почесним громадянином Києва, депутатом Київради Олександром Омельченком.

Церемонія прощання відбулася в Колонній залі Київської міської державної адміністрації.

Попрощатися з Омельченком прийшли родичі, чинний Київський міський голова Віталій Кличко, депутати Київради, мешканці столиці, повідомляє кореспондент LB.ua.

Церемонія прощання відбулася з дотриманням санітарних норм і карантинних обмежень. На вході до приміщення КМДА перевіряли наявність сертифікатів про ковід-безпечність.

Олександра Омельченка поховають на центральній алеї Байкового кладовища.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Колишній голова КМДА (1996-2006), мер Києва в 1999-2006 роках і чинний депутат Київської міської ради Олександр Омельченко помер 25 листопада. Тиждень перед тим 83-річний Омельченко був госпіталізований із коронавірусом. Кличко на одному із засідань Київраді в листопаді повідомив, що депутат перебуває в непростому стані.

Олександр Омельченко народився 9 серпня 1938 року у Вінницькій області. Кандидат технічних наук. Працював на підприємствах "Київміськбуду" на посадах від робітника до директора заводу залізобетонних конструкцій, також був головним інженером будівельного комбінату та першим заступником голови "Київміськбуду".

Після перебування в Афганістані в 1987-1989 роках працював у системі Держбудівництва, був заступником голови виконкому Київської міської ради, мав посади генерального директора "Київреконструкції".

У 1994-1996 роках був першим заступником голови КМДА. У серпні 1996 року очолив цей орган. З травня 1999 по 2006 рік був київським міським головою.

У 2007-2012 роках був народним депутатом від "Наша Україна – Народна самооборона" за квотою Народної самооборони Юрія Луценка. Очолював парламентський комітет із питань державного будівництва та самоуправління.

З 2011 року перестав бути членом НУНС. У 2012 хотів брати участь у виборах до парламенту за мажоритарним округом, але потім зняв свою кандидатуру.

У 2014 знову балотувався на виборах міського голови Києва. У цих виборах не переміг, але пройшов до Київської міської ради.

У чинному складі столичної ради очолював фракцію "Єдність". Був головою постійної комісії з питань охорони культурної спадщини і членом комісії з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Київської міської ради.