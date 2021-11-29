Заяву Разумкова на вступ до партії "Слуга народу" знайти не можуть, заяви на вихід немає, – Шуляк

Партія "Слуга народу" не може знайти заяву на вступ до своїх лав колишнього спікера парламенту Дмитра Разумкова, який від початку був першим номером у списку СН.

Заяви на вихід із партії від Разумкова не було. Про це в інтервʼю LB.ua повідомила голова політсили Олена Шуляк. Вона зазначила, що їй досі незрозуміло, чи є ексспікер членом партії.

"Якщо він був очільником партії, потрібна хоча б заява на вступ. Поки що ми не можемо її знайти. Але думаю, що розібратися з цим – питання часу. Думаю, треба поставити питання Разумкову, чи вважає він себе членом фракції політичної партії «Слуга народу» в парламенті? Я дивилася, як підписані члени МФО: у графі “Членство у фракції” у Разумкова написано “01”. "Нуль один" – це його номер по списку. Людина сама не вказала, він член фракції чи позафракційний", – зазначила вона.

При цьому Шуляк додала, що партійних квитків фізично у членів СН немає. Вона також повідомила, що юридично позбавити Дмитра Разумкова можливо. Однак є й етичне питання.

"Чи вважає сам Разумков, що має скласти мандат, чи це потрібно робити нам? Це вже питання його внутрішнього барометра совісті. Я точно не можу прийняти це рішення одноосібно. Можу лише сказати свою думку. Не потрібно заважати людині показати себе в роботі. Нехай чесно постане перед виборцям. Він багато говорить про те, що зробить, для цього зареєстрував відповідне МФО “Розумна політика”. А за жовтень потрапив до списку прогульників. Як ми можемо забрати в людини можливість проявити себе?" – зазначила вона.

Шуляк підкреслила, що питання позбавлення Разумкова мандата на з’їзді "Слуги народу", що відбувся 15 листопада, не обговорювали.

"Хоча чули відповідні заяви від різних людей з різних ефірів, що Разумкова на з’їзді готуються позбавити мандата. Проте таких обговорень у нас не було. Але, мабуть, комусь було вигідно роздмухувати цей скандал, щоб надати йому значущості", – зазначила вона.

Про те, що позбавлення Разумкова мандата може розглядатися (але необовʼязково) на зʼїзді, говорив тодішній очільник партії Олександр Корнієнко.

За словами очільниці політсили, нині по всій країні "Слуга народу" налічує близько 1000 партійців. При цьому тільки місцевих депутатів понад 6300.

Нагадаємо, що після відкликання Разумкова з посади спікера Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що його фракція навряд чи прийме цього депутата до свого складу. Сам він вважає себе членом фракції, однак на сайті парламенту станом на 29 листопада зазначений як позафракційний.

"Ситуація наступна – свого часу 29 серпня я вступив у фракцію "Слуга народу". Згідно Регламенту Верховної Ради, голова, перший заступник і заступники не входять до складу будь-якої фракції. Але якихось додаткових документів, заяв про виключення, фракція не приймала рішення про виключення – такого не було. Тому після завершення своєї каденції я автоматично повертаюсь до фракції", – заявив він.