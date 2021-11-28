ВООЗ присвоїла назву новому мутованому штаму коронавірусу
ВООЗ присвоїла назву новому мутованому штаму коронавірусу
Бурба заявив, що подасть позов проти Зеленського через наклеп
Бурба заявив, що подасть позов проти Зеленського через наклеп
У Києві група молодиків розгромила бар "Хвильовий", поліція відкрила справу (оновлено)
У Києві група молодиків розгромила бар "Хвильовий", поліція відкрила справу (оновлено)
Померла заступниця Міністра освіти Любомира Мандзій
Померла заступниця Міністра освіти Любомира Мандзій
Марафон: про що говорив з журналістами Володимир Зеленський
Марафон: про що говорив з журналістами Володимир Зеленський
Ще один екссиловик заперечив свою участь у підготовці держперевороту
Ще один екссиловик заперечив свою участь у підготовці держперевороту
Переворот в Україні готували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС, - журналіст BuzzFeed Міллер
Переворот в Україні готували співробітник ФСБ і троє перебіжчиків МВС, - журналіст BuzzFeed Міллер
Колишній топчиновник МВС Грицак заперечив свою участь у підготовці перевороту
Колишній топчиновник МВС Грицак заперечив свою участь у підготовці перевороту
ГоловнаПолітика

Порошенко заявив, що купівля електроенергії у Білорусі – це пастка для України

У найбільш скрутний момент Лукашенко може відключити енергетичний експорт в Україну.

Порошенко заявив, що купівля електроенергії у Білорусі – це пастка для України

Українська влада не має стратегії, як подолати енергетичну кризу і при цьому не втратити енергонезалежність.

Про це заявив п’ятий Президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко в ексклюзивному інтерв‘ю для програми The Week на телеканалі Прямий.

Він наголосив, що купівля електроенергії у Білорусі небезпечна, оскільки у найбільш скрутний момент Лукашенко може відключити енергетичний експорт в Україну.

“Яка стратегія країни і вищого політичного керівництва країни, що робити? Моя відповідь дуже проста – якщо ти не знаєш, зізнайся. Запроси допомогу. Склич РНБО з питань енергетики. Запроси керівників парламентських фракцій. Треба – будь ласка, я готовий прийти, допомогти і пояснити, яким чином ми у набагато більш складних умовах відключили російську електроенергію і припинили купляти російський газ”, –нагадав Порошенко.

Він також зауважив, що Зеленський має пояснити країні, чому за кошти, які НАК Нафтогаз отримав внаслідок виграшу в суді проти Газпрому, не купили газ у сховища.

“Чому були вкрадені кошти НАК Нафтогаз замість того, щоб купити газ? Тоді б не було проблем. А чому Коломойський разом із Зеленським, його бізнес-партнером таким чином організували роботу Центренерго – коли вони спалили вугілля, купляли його за супер дорогою ціною, а Коломойському відпускали електроенергію за півціни, в такий спосіб завдавши збитків на багато-багато мільярдів гривень. От що робити зараз?”, – обурився Порошенко.

Лідер “Євросолідарності” зазначив, що “Ми свого часу зробили все можливе для того, щоб завезти з усього світу вугілля, починаючи від США, Польщ іі закінчуючи Австралією тоді, коли Путін перестав постачати нам вугілля. Ми ж це все проходили”.

“Мизнаємо, як тут діяти. Що ми почули на вчорашній прес-конференції? Що винуваті люди. Виявляється, вони мали закупляти вугілля, виявляється, вони мали закупляти все необхідне. І на сьогоднішній день це поразка чи визнання власної безпорадності”, –вважає Порошенко.

П’ятий Президент України наголосив, що закупівля електроенергії у Білорусі – це пастка. “Побачите – Білорусь припинить нам постачати електроенергію при температурі мінус 15 –мінус 20. Щоб саме зараз, підсадивши нас на голку, вдарити, щоб було ще більш болюче”, – резюмує Порошенко.

Нагадаємо, 22 листопада Міністр енергетики Герман Галущенко підтвердив відновлення імпорту електроенергії з Білорусі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також