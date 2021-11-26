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Зеленський вважає, що в Порошенка був "біполярний розлад" у питаннях призначення посадовців із влади часів Януковича

"Одна риторика була, що проти всіх, хто працював при Януковичі, а інша – він ховав людей, тобто Бурбу в розвідку, Демченка – залишити в АП". 

Зеленський вважає, що в Порошенка був "біполярний розлад" у питаннях призначення посадовців із влади часів Януковича
Фото: eurosolidarity.org

Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію щодо того, що нинішній перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко нібито лобіював у 2010 році Харківські угоди, за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму.

Зеленський на пресконференції заявив, що Руслан Демченко уже після того, як в часи Януковича працював першим заступником Міністра закордонних справ, був радником президента Петра Порошенка

"Щодо Руслана Демченка – коли я став президентом, у людини, яку ви постійно підтримуєте – товариша Порошенка – у цієї людини Руслан Демченко працював у Адміністрації президента. Він його начебто сховав, у нього таке біполярне роздвоєння: одна риторика була, що проти всіх, хто працював при Януковичі, а інша – він ховав людей, тобто Бурбу в розвідку, Демченка – залишити в АП. І сам з ним він робив ті чи інші розмови щодо "нормандських зустрічей" і мінські угоди", – заявив президент.

Фото: president.gov.ua

Зеленський додав, що на посаді заступника міністра закордонних справ Демченко не міг підписувати ніяких харківські угод, а його причетність мають перевіряти правоохоронці, і вони цим займаються.

"До речі, пан Єлісєєв (представник України при ЄС в 2010-2015, заступник голови АП в 2015-2019. – Ред.) також був заступником міністра закордонних справ, а також пан Клімкін (у 2010-2012 – заступник голови МЗС, за часів Порошенка став міністром. – Ред.). Всі вони після Харківських угод працювали саме там, у владі Петра Олексійовича. І я вважаю, що нічого страшного, вони виконували свою роботу. Але пан Демченко навіть не доповідав Верховній Раді (щодо Харківських угод. – Ред.). І голосувала тоді ВР, всі депутати, і всі ці люди, які зараз піднімають на телеканалах, вони всі також голосували за Харківські угоди", – зазначив президент. 

Нагадаємо, 5 листопада "Схеми" оприлюднили матеріал, згідно з яким перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко у 2010 році лобіював "Харківські угоди". Журналісти відшукали в архіві Верховної Ради стенограму закритого засідання безпекового парламентського комітету за 26 квітня 2010 року, члени якого визначались, чи рекомендувати депутатам ратифікувати "харківські угоди". Учасником засідання був і Руслан Демченко, який тоді обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України. Згідно зі стенограмою, Демченко переконував депутатів підтримати розгляд законопроєкту про ратифікацію угоди у сесійній залі.

Серед аргументів Демченка тоді були високі ціни на російський природний газ для України. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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