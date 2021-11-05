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Заступник секретаря РНБО Демченко у 2010 році лобіював "харківські угоди", - "Схеми"

Згідно зі стенограмою закритого засідання безпекового парламентського комітету, Демченко переконував депутатів підтримати розгляд законопроєкту про ратифікацію угоди у сесійній залі.

Заступник секретаря РНБО Демченко у 2010 році лобіював "харківські угоди", - "Схеми"
Руслан Демченко
Фото: president.gov.ua

Перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко у 2010 році лобіював "харківські угоди", за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму. Про це повідомляють "Схеми".

Журналісти відшукали в архіві Верховної Ради стенограму закритого засідання безпекового парламентського комітету за 26 квітня 2010 року, члени якого визначались, чи рекомендувати депутатам ратифікувати "харківські угоди". Учасником засідання був і Руслан Демченко, який тоді обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України. 

Згідно зі стенограмою, Демченко переконував депутатів підтримати розгляд законопроєкту про ратифікацію угоди у сесійній залі.

Серед аргументів Демченка тоді були високі ціни на російський природний газ для України. 

"У цій ситуації, звичайно, що не залишається іншого виходу, як піти з російською стороною на переговори щодо коригування ціни на газ, і домовленостей, і компромісу", – зазначив він.

Демченко такожстверджував, що "харківські угоди" і російський флот в Криму – це стабільність для України.

"Чорноморський флот Російської Федерації не стане причиною для активізації терористичної діяльності в регіоні чи нестабільності в Криму. Обидві сторони пов'язані між собою серйозними зобов'язаннями. Обидві сторони зацікавлені в стабільній ситуації, як в двосторонніх відносинах, так і навколо флоту. (...) Обидві сторони мають намір докласти зусиль з тим, щоб чинне перебування російського Чорноморського флоту Російської Федерації на території України сприяло зміцненню загальноєвропейської і регіональної безпеки" – підкреслював дипломат.

Позиція комітету нацбезпеки тоді розділилася: 7 депутатів проголосували «за» ратифікацію «харківських угод» у ВР і 7 – "проти". Через це комітет рекомендував лише розгляд законопроєкту про ратифікацію у сесійній залі. Наступного дня, 27 квітня 2010 року, ВР більшістю проголосувала «за» ратифікацію цих угод.

Нагадаємо, що обставини підготовки та ратифікації "харківських угод" на предмет державної зради наразі перевіряє СБУ.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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