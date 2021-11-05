Згідно зі стенограмою закритого засідання безпекового парламентського комітету, Демченко переконував депутатів підтримати розгляд законопроєкту про ратифікацію угоди у сесійній залі.

Перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко у 2010 році лобіював "харківські угоди", за якими Україна продовжила термін перебування російського Чорноморського флоту в Криму. Про це повідомляють "Схеми".

Журналісти відшукали в архіві Верховної Ради стенограму закритого засідання безпекового парламентського комітету за 26 квітня 2010 року, члени якого визначались, чи рекомендувати депутатам ратифікувати "харківські угоди". Учасником засідання був і Руслан Демченко, який тоді обіймав посаду заступника міністра закордонних справ України.

Згідно зі стенограмою, Демченко переконував депутатів підтримати розгляд законопроєкту про ратифікацію угоди у сесійній залі.

Серед аргументів Демченка тоді були високі ціни на російський природний газ для України.

"У цій ситуації, звичайно, що не залишається іншого виходу, як піти з російською стороною на переговори щодо коригування ціни на газ, і домовленостей, і компромісу", – зазначив він.

Демченко такожстверджував, що "харківські угоди" і російський флот в Криму – це стабільність для України.

"Чорноморський флот Російської Федерації не стане причиною для активізації терористичної діяльності в регіоні чи нестабільності в Криму. Обидві сторони пов'язані між собою серйозними зобов'язаннями. Обидві сторони зацікавлені в стабільній ситуації, як в двосторонніх відносинах, так і навколо флоту. (...) Обидві сторони мають намір докласти зусиль з тим, щоб чинне перебування російського Чорноморського флоту Російської Федерації на території України сприяло зміцненню загальноєвропейської і регіональної безпеки" – підкреслював дипломат.

Позиція комітету нацбезпеки тоді розділилася: 7 депутатів проголосували «за» ратифікацію «харківських угод» у ВР і 7 – "проти". Через це комітет рекомендував лише розгляд законопроєкту про ратифікацію у сесійній залі. Наступного дня, 27 квітня 2010 року, ВР більшістю проголосувала «за» ратифікацію цих угод.

Нагадаємо, що обставини підготовки та ратифікації "харківських угод" на предмет державної зради наразі перевіряє СБУ.