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Хмельницькій журналістці, на яку було скоєно напад, надали озброєну охорону

Два дні тому наразі не встановлений чоловік облив Альону Березу невідомою речовиною.

Хмельницькій журналістці, на яку було скоєно напад, надали озброєну охорону
Фото: detector.media

Журналістці-розслідувачці, хмельницькій представниці Інституту масової інформації Альоні Березі, на яку 3 листопада було скоєно напад, надали озброєну охорону.

Про це інформує пресслужба ІМІ.

У Департамент захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України (ДЗІСД) повідомили, що постанову про надання охорони було винесено 4 листопада. Сьогодні вона набула чинності.

3 листопада у Хмельницькому невідомий чоловік облив невідомою речовиною журналістку Альону Березу. Напад журналістка пов’язує із своєю професійною діяльністю. За фактом нападу поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).

Учора, 4 листопада, з потерпілою працювали прокуратура, поліція і ДЗІСД.

Також про інцидент знають керівники Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський та Нацполіції Ігор Клименко.

Раніше повідомляли, що за 9 місяців 2021 року поліція направила до суду 17 кримінальних проваджень у злочинах проти журналістів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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