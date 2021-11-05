Хмельницькій журналістці, на яку було скоєно напад, надали озброєну охорону

Журналістці-розслідувачці, хмельницькій представниці Інституту масової інформації Альоні Березі, на яку 3 листопада було скоєно напад, надали озброєну охорону.
Про це інформує пресслужба ІМІ.
У Департамент захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України (ДЗІСД) повідомили, що постанову про надання охорони було винесено 4 листопада. Сьогодні вона набула чинності.
3 листопада у Хмельницькому невідомий чоловік облив невідомою речовиною журналістку Альону Березу. Напад журналістка пов’язує із своєю професійною діяльністю. За фактом нападу поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство).
Учора, 4 листопада, з потерпілою працювали прокуратура, поліція і ДЗІСД.
Також про інцидент знають керівники Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський та Нацполіції Ігор Клименко.
Раніше повідомляли, що за 9 місяців 2021 року поліція направила до суду 17 кримінальних проваджень у злочинах проти журналістів.