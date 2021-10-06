Цього року поліція направила до суду 17 кримінальних проваджень у злочинах проти журналістів

За 9 місяців 2021 року поліція направила до суду 17 кримінальних проваджень у злочинах проти журналістів.

Про це повідомляє Головне слідче управління Нацполіції України.

Так, за ст. 171 Кримінального кодексу (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) – 11. А саме: Одеська область – 3, м. Київ, Волинська і Дніпропетровська області по 2, Львівська та Харківська області по 1.

За ст. 345-1 КК України (погроза або насильство щодо журналіста) – 6. Зокрема, у Полтавській області – 2, у м. Київ, Житомирській, Львівській та Черкаській областях по 1.

Протягом 2021 року Національна поліція зареєструвала 158 кримінальних проваджень, з яких: 113 - ст. 171 КК (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), 38 - ст. 345-1 КК України (погроза або насильство щодо журналіста), 7 - ст. 347-1 КК (умисне знищення або пошкодження майна журналіста).

Станом на 30 вересня поліція розслідує 172 кримінальні провадження (з урахуванням розпочатих справ у минулі роки). Крім того, протягом цього року по двом кримінальним правопорушенням особам повідомлено про підозру.

Закрито 69 кримінальних правопорушень, досудове розслідування по яких розпочато у 2021 році, та 57 – минулих років. Рішення про закриття погоджено з органами прокуратури.

Нагадаємо, 5 жовтня "Радіо Свобода" заявило, що на знімальну групу програми "Схеми", яка брала інтерв'ю у голови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера, було скоєно напад. Банкіру нібито не сподобалися питання журналіста Кирила Овсяного і він наказав охороні забрати камери та "дістати із них касети".

Співробітники банку видалили зняте відео, але його вдалося відновити. Поліція Києва відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів). Пізніше справу перекваліфікували на ч. 3 статті 171 (вплив у будь-якій формі на журналіста з метою перешкоджання виконанню ним професійних обов’язків або переслідування журналіста у зв’язку з його законною професійною діяльністю, якщо такі дії були вчинені службовою особою з використанням свого службового становища або за попередньою змовою групою осіб).

Пресслужба Укрексімбанку спочатку спробувала перекласти відповідальність за конфлікт на журналістів, звинувативши їх у спробі заволодіння банківською таємницею. Проте наступного дня Мецгера було відсторонено від посади на час внутрішньої перевірки. У пресслужбі банку повідомили, що проведуть пресконференцію сьогодні, 6 жовтня. Однак, пізніше її відмінили. А Мецгер вибачився перед журналістами і заявив, що сам собі огидний.

В прокуратурі Києва заявили, що підготували дві підозри співробітникам банку.