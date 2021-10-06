Поліція долучила відео з кабінету Мецгера до справи про напад на журналістів, - Монастирський

"Впевнений, що розслідування не забере багато часу".

Поліція долучила до матеріалів розслідування поширене в інтернеті відео з кабінету голови правління Укрексімбанку Євгена Мецгера, де зафіксовано протиправні дії стосовно журналістів Радіо "Свобода".

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

Він додав, що найближчим часом потерпіла сторона передасть оригінал відновленого відеозапису, який також буде долучений до матеріалів провадження як речовий доказ і направлений на експертизу.

Міністр нагадав, що за заявою журналістів кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності було розпочато 4 жовтня.

"Впевнений, що розслідування не забере багато часу. І вже після отримання результатів необхідних експертиз правопорушникам буде оголошено погоджені прокуратурою підозри. Від себе додам, що така поведінка до співробітників ЗМІ неприпустима у демократичному суспільстві та обов’язково отримає належну правову оцінку правоохоронців", - наголосив Монастирський.

Нагадаємо, "Радіо Свобода" заявило, що на знімальну групу програми "Схеми", яка брала інтерв'ю у Мецгера, було скоєно напад. Банкіру нібито не сподобалися питання журналіста Кирила Овсяного і він наказав охороні забрати камери та "дістати із них касети".

Співробітники банку видалили зняте відео, але його вдалося відновити.

Поліція Києва відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

В ОП назвали поведінку представників банку неприпустимою і виступили відсторонення Євгена Мецгера.

Після цього голова правління Укрексімбанку склав повноваження на час розслідування.

Євген Мецгер очолив Укрексімбанк у березні 2020 року. Він є уродженцем Кривого Рогу, а його дружина Юлія Мецгер у липні 2019 року увійшла до складу наглядової ради ПриватБанку за квотою президента Володимира Зеленського. Вона подруга Олени Кравець зі студії "95-й квартал".