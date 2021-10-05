Журналісти відновили видалене відео на картках із обох камер, на які вівся запис.

Редакції "Радіо свобода" вдалося відновити видалене вчора працівниками державного "УкрЕксімБанку" відео, на якому видно напад на знімальну групу "Схем" у кабінеті голови банку Євгена Мецгера.

Відео оприлюднене на каналі "Радіо Свобода" у YouTube.

"Відео відновлене на обох картках із обох камер, на які вівся запис. Так, уявляю наскільки шоковані цим будуть в "Укрексімбанку". Адже вони були переконані, що докази знищені", - написала у Facebook головний редактор "Схем" Наталія Седлецька.

За її словами, на відновленому відео є весь запис інциденту. Зафіксовано також, як Євген Мецгер видає підлеглим вказівки забрати у журналістів техніку.

"Володя, вируби його, будь ласка, чого він тут ходить?", - говорить Євген Мецгер, побачивши, що оператор продовжує знімати його реакцію на запитання журналіста.

"Давай, забирайте камеру. Ігор, забери у них камеру до бісової матері. Охе*елі ... І ось цю теж, Ігор. Забирай", - каже голова правління "Укрексімбанку".

Також на відео зафіксований момент нападу на оператора - співробітник банку скрутив та повалив чоловіка і силою вирвав у нього з руки картку з другої камери. Як зазначають журналісти, нападника вдалося впізнати, ним виявився директор департаменту банківської безпеки "УкрЕксімБанку" Ігор Тельбізов.

"Підіть з айтішниками, вичистіть все г*вно", - далі наказує Мецгер.

Одна з камер при цьому продовжувала запис. На відео видно, як працівник заходить у ліфт, несе техніку Радіо Свобода на інший поверх. Далі відбувається діалог: "Завдання - треба все витерти. - Витерти? - Так, в нуль”. На цьому запис зупиняється.

Нагадаємо, вранці 5 жовтня "Радіо Свобода" заявило, що на знімальну групу програми "Схеми", яка брала інтерв'ю у Мецгера, було скоєно напад. Банкіру нібито не сподобалися питання журналіста Кирила Овсяного і він наказав охороні забрати камери та "дістати із них касети".

Співробітники банку видалили зняте відео, але конфлікт було записано на диктофон журналіста.

Пресслужба банку у відповідь звинуватила журналіста у спробі отримати інформацію, що містить банківську таємницю.

Поліція Києва відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

Євген Мецгер очолив Укрексімбанк у березні 2020 року. Він є уродженцем Кривого Рогу, а його дружина Юлія Мецгер у липні 2019 року увійшла до складу наглядової ради ПриватБанку за квотою президента Володимира Зеленського. Вона подруга Олени Кравець зі студії "95-й квартал".