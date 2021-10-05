Редакції "Радіо свобода" вдалося відновити видалене вчора працівниками державного "УкрЕксімБанку" відео, на якому видно напад на знімальну групу "Схем" у кабінеті голови банку Євгена Мецгера.
Відео оприлюднене на каналі "Радіо Свобода" у YouTube.
"Відео відновлене на обох картках із обох камер, на які вівся запис. Так, уявляю наскільки шоковані цим будуть в "Укрексімбанку". Адже вони були переконані, що докази знищені", - написала у Facebook головний редактор "Схем" Наталія Седлецька.
За її словами, на відновленому відео є весь запис інциденту. Зафіксовано також, як Євген Мецгер видає підлеглим вказівки забрати у журналістів техніку.
"Володя, вируби його, будь ласка, чого він тут ходить?", - говорить Євген Мецгер, побачивши, що оператор продовжує знімати його реакцію на запитання журналіста.
"Давай, забирайте камеру. Ігор, забери у них камеру до бісової матері. Охе*елі ... І ось цю теж, Ігор. Забирай", - каже голова правління "Укрексімбанку".
Також на відео зафіксований момент нападу на оператора - співробітник банку скрутив та повалив чоловіка і силою вирвав у нього з руки картку з другої камери. Як зазначають журналісти, нападника вдалося впізнати, ним виявився директор департаменту банківської безпеки "УкрЕксімБанку" Ігор Тельбізов.
"Підіть з айтішниками, вичистіть все г*вно", - далі наказує Мецгер.
Одна з камер при цьому продовжувала запис. На відео видно, як працівник заходить у ліфт, несе техніку Радіо Свобода на інший поверх. Далі відбувається діалог: "Завдання - треба все витерти. - Витерти? - Так, в нуль”. На цьому запис зупиняється.
Нагадаємо, вранці 5 жовтня "Радіо Свобода" заявило, що на знімальну групу програми "Схеми", яка брала інтерв'ю у Мецгера, було скоєно напад. Банкіру нібито не сподобалися питання журналіста Кирила Овсяного і він наказав охороні забрати камери та "дістати із них касети".
Співробітники банку видалили зняте відео, але конфлікт було записано на диктофон журналіста.
Пресслужба банку у відповідь звинуватила журналіста у спробі отримати інформацію, що містить банківську таємницю.
Поліція Києва відкрила кримінальну справу за ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.
Євген Мецгер очолив Укрексімбанк у березні 2020 року. Він є уродженцем Кривого Рогу, а його дружина Юлія Мецгер у липні 2019 року увійшла до складу наглядової ради ПриватБанку за квотою президента Володимира Зеленського. Вона подруга Олени Кравець зі студії "95-й квартал".