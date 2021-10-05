Заступнику гендиректора "Київзеленбуду” оголосили підозру

Подільська окружна прокуратура Києва повідомила про підозру заступнику гендиректора "Київзеленбуду" та керівнику підрядної організації у привласнені коштів територіальної громади міста Києва.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства між КО "Київзеленбуд" та приватним товариством був укладений договір підряду щодо виконання робіт з капітального ремонту благоустрою Куренівського парку в Подільському районі.

"У подальшому, один із заступників генерального директора, отримавши від підрядної організації акти приймання виконаних будівельних робіт, а також інші фінансові документи щодо підряду, достовірно знаючи про те, що вказана в них вартість використаних матеріалів і виробів є завищеною, діючи в інтересах підрядної організації підписав указані документи та передав їх на виконання", - йдеться у повідомленні.

Згідно висновку комплексної комісійної судової товарознавчої та судової економічної експертизи столичному бюджету завдано збитків на суму близько 800 тис. гривень.

Звинувачення пред’явлене за двома статтями: ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 1 ст. 366 (Службове підроблення) КК України.

Досудове слідство у кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, 11 травня Київська прокуратура спільно з ГУ ДФС в місті Києві провела обшуки в об’єднанні Київзеленбуд, а також в офісах підрядних організацій в рамках справи за фактом ухилення від сплати податків на суму понад 30 млн грн.