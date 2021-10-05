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Одеситка вимагала у знайомого 30 тис. гривень, погрожуючи опублікувати його інтимні фото

Чоловік звернувся до поліції.

Одеситка вимагала у знайомого 30 тис. гривень, погрожуючи опублікувати його інтимні фото
Фото: Depositphotos\AlexLipa

В Одесі поліція повідомила про підозру 40-річній жінці, яка вимагала гроші у свого знайомого, погрожуючи опублікувати його інтимні фото, якими він поділився з нею під час спілкування в соціальній мережі.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Побоюючись за репутацію, чоловік надіслав віртуальній знайомій вказані нею 4 тисячі гривень, натомість зловмисниця продовжила його шантажувати, підвищуючи суми. Врешті, коли "апетити" жінки сягнули 30-ти тисяч гривень, чоловік звернувся до поліції.

"Правоохоронці встановили особу правопорушниці і під час санкціонованого обшуку в її помешканні вилучили докази причетності до протиправних дій. Слідчі оголосили фігурантці підозру за ч.1 ст.189 Кримінального кодексу України. За вимагання грошей їй загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до п'яти років", - повідомив начальник відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 Сергій Волков.

Нагадаємо, в лютому кіберполіція викрила колекторську фірму, яка шантажувала боржників порнографічними зображеннями.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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