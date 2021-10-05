Окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає.

Протягом минулої доби, 4 жовтня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Біля Лебединського ворожі збройні формування здійснили прицільний обстріл наших позицій з ручних та станкових протитанкових гранатометів, а також з підствольних гранатометів.

Поблизу Новотошківського ворог двічі вів вогонь з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно Орлан-10, з перетином лінії розмежування.

Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає.

"На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили його припинити вогневу активність. Станом на 7 годину ранку, 5 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, у неділю, 3 жовтня, російські окупаційні війська чотири рази порушували режим припинення вогню на Донбасі, з них один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

2 жовтня російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню. Один військовий отримав осколкове поранення.