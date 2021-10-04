Окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі

Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає.

У неділю, 3 жовтня, російські окупаційні війська чотири рази порушували режим припинення вогню на Донбасі, з них один раз із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат серед військовослужбовців зі складу Об’єднаних сил немає, інформує пресцентр ООС.

Так, у напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти обстріляли українські позиції з мінометів калібру 82 мм.

Біля Новолуганського ворог двічі здійснив обстріли, використовуючи ручні протитанкові та підствольні гранатомети, а також стрілецьку зброю.

"Наші війська вели активну оборону та давали належну відповідь противнику, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - сказано у ранковому зведенні.

Станом на 7:00 4 жовтня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, в суботу, 2 жовтня, на Донбасі було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку бойовиків, у трьох випадках - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав осколкове поранення.