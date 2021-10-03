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На Донбасі окупанти стріляли у напрямку Лебединського та поблизу Водяного

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

На Донбасі окупанти стріляли у напрямку Лебединського та поблизу Водяного
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

Від початку неділі, 3 жовтня у зоні бойових дій на Донбасі російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

В одному з випадків окупанти застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Так, у напрямку Лебединського противник вів вогонь зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, окупанти обстріляли наші позиції з мінометів калібру 82 мм.

Втрат серед українських військовослужбовців немає.

“Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити вогневу активність”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом суботи, 2 жовтня, у районі бойових дій на Донбасі було зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, у трьох випадках застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав осколкове поранення. Стан його здоров’я – середньої важкості.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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