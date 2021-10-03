У Києві відбувся марш пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру (фоторепортаж)

Фото: Макс Требухов

У Києві відбувся щорічний "Марш пам'яті" жертв трагедії Бабиного Яру, у якому взяло участь майже 800 осіб.

Колона зібралася у районі метро Лук'янівська біля кінотеатру "Київська Русь", звідти рушила у бік Бабиного Яру.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

У марші брали участь активісти зі Запоріжжя, Миргорода, Брацлава, Вінниці, Білої Церкві, Житомира, Чернівців, Німеччини, а також дипломати.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Біля пам'ятника "Менора" відбулася хвилина мовчання.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Нагадаємо, наприкінці вересня 1941 року у Києві, у Бабиному Яру сталася одна із найжорстокіших трагедій Другої світової війни. Впродовж двох днів, 29 і 30 вересня, було вбито понад 30 тисяч євреїв. У наступні місяці німецької окупації в Бабиному Яру, окрім євреїв, убивали ромів, українських націоналістів, військовополонених, психічнохворих.

Цьогоріч 6 жовтня на території Бабиного Яру відбудеться офіційна церемонія за участю світових лідерів, діячів єврейських організацій, які вижили під час Голокосту, та українців, котрі рятували євреїв від смерті під час нацистської окупації та отримали звання Праведників народів світу.

Разом з Меморіалом Голокосту в Бабиному Яру планується відкриття музейно-меморіального об’єкта «Курган», всередині якого буде розміщено велику 3D-модель Бабиного Яру з подіями 1941 року, який зводять німецьке архітектурне бюро SUB та український Центр просторових технологій.

Участь у заходах до 80-х роковин трагедії в Бабиному Яру в Києві має взяти, серед інших, президент Ізраїлю Іцхак Герцог.