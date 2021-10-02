Ще одного госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Поліція встановлює обставини інциденту в одному з супермаркетів Чернігова, в результаті якого загинув поліцейський.

Про це повідомила обласна поліція.

“Сьогодні близько опівночі на вулиці Незалежності в Чернігові група молодиків завдала тілесних ушкоджень поліцейським. Внаслідок цього один з них загинув, другого доставлено до лікарні”, – йдеться у повідомленні.

За цим фактом поліція Чернігівської області відкрила кримінальне провадження та призначила службове розслідування.

На момент інциденту обидва поліцейських перебували у відпустці та були у цивільному одязі.

Поліція затримала шістьох молодиків, які можуть бути причетні до події.

Для встановлення об’єктивної картини інциденту поліція опитує свідків, вивчає відео з камер спостереження.

“Поліція просить всіх, хто міг стати свідком події звернутися за номером телефону – 093 853 41 16”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні у Херсонській області під час виконання службових обов’язків загинув 43-річний працівник Каховського відділу поліції.