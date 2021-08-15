На Херсонщині під час виклику загинув поліцейський

На нього з ножем напав чоловік, у якого сталося різке загострення психічної хвороби.

У Херсонській області під час виконання службових обов’язків загинув 43-річний працівник Каховського відділу поліції.

Про це повідомили в обласній поліції.

Сьогодні зранку екіпаж групи реагування місцевого підрозділу поліції та швидка допомога виїхали на виклик у село Веселе.

Мешканка села повідомила, що у її 44-річного сина, який перебуває на обліку, сталося різке загострення психічної хвороби і вона замкнула його у літній кухні.

Коли поліцейський та медпрацівник зайшли на подвір’я, хворий чоловік виламав двері і вибіг із ножем назовні та спричинив ножові поранення фельдшеру та поліцейському.

“На жаль, поліцейський від отриманого поранення по дорозі в лікарню помер. Життю медпрацівника загрози немає. Зловмисник був роззброєний бійцями роти поліції особливого призначення, які прибули на допомогу”, – йдеться у повідомленні.

Нині чоловік затриманий в порядку с.208 Кримінального кодексу України. На місці події працює група слідчих обласного главку поліції. Попередня кваліфікація – ст.348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у липні поліція Київщини затримала уродженця Луганської області, який безпричинно напав на перехожого на Таращанському мосту, завдавши йому йому 11 колото-різаних ран. 48-річний чоловік помер у реанімації.