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На Черкащині автомобіль впав із дамби у воду, загинули дві людини

Вибратися зміг тільки один пасажир.

У місті Городище на Черкащині внаслідок падіння автомобіля з дамби в річку загинули дві людини. Про це повідомила пресслужба обласного управління Національної поліції. Зараз слідчі з’ясовують обставини ДТП.

Фото: facebook.com/cherkasypolice

Подія сталася близько 15:00. Працівники поліції з'ясували, що водій автомобіля Fiat не впорався з керуванням, виїхав за межі дороги на дамбі, після чого автомобіль потрапив у воду.

Внаслідок аварії 35-річний водій та 40-річний пасажир загинули на місці. Обоє - жителі міста Черкаси. Ще одному пасажиру - 36-річному місцевому жителю - вдалося вибратися з авто.

На місці події відправили слідчо-оперативна група. Поліція вирішила відкрити кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху.

Городище розташоване на берегах річки Вільшанки, правої притоки Дніпра. На території міста у Вільшанку впадає річка Попівка.

Нагадаємо, у травні в Івано-Франківській області внаслідок падіння вантажівки в річку загинули двоє осіб.

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