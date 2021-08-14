До тренувань залучено майже 100 чоловік особового складу та близько 20 катерів.

Фото: armyinform.com.ua

На річці Дніпро відбулися спільні тренування сил сектору безпеки та оборони держави, що візьмуть участь у параді з нагоди 30-ї річниці проголошення незалежності України.

Про це пише armyinform.com.ua.

Учасники заходу провели тренувальне проходження малих броньованих артилерійських катерів Військово-Морських Сил Збройних Сил України з виконанням вправ радіоелектронної боротьби, катерів Державної прикордонної служби України, Національної поліції та Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Фото: armyinform.com.ua

“Вперше за роки незалежності на річці Дніпро в районі Київського річкового вокзалу відбудеться демонстрація спільних дій сил сектору безпеки та оборони держави. До тренувань залучено майже 100 чоловік особового складу та близько 20 катерів”, – розповів представник Командування Військово-Морських Сил ЗС України, капітан 1 рангу Олександр Павловський.

Фото: armyinform.com.ua

Також була відпрацьована висадка груп спеціального призначення та десанту на необладнане узбережжя із залученням швидкісних катерів Willard та БТР-80.

Після цього відбулася показова демонстрація надання допомоги аварійному катеру з десантуванням рятувальної парашутно-десантної групи.

Фото: armyinform.com.ua

Фото: armyinform.com.ua

Передбачається, що до заходу також залучатиметься морська авіація Військово-Морських Сил, авіація Повітряних Сил та армійська авіація Сухопутних військ ЗС України. Зокрема, відбудеться проліт літаків Су-25, вертольотів Мі-8 та Мі-14ПЧ.

Фото: armyinform.com.ua

Фото: armyinform.com.ua

Завершиться дійство проходженням буксирів з фонтануванням і катерів комунальної аварійно-рятувальної служби, яхт і катерів яхт-клубів Києва.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський анонсував заходи з нагоди Дня Незалежності України.