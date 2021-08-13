На Донбасі російський найманець напідпитку розстріляв трьох бойовиків та чотирьох цивільних, - ГУР МО

Російський найманець на Донбасі, перебуваючи напідпитку, розстріляв з вогнепальної зброї сімох людей, серед яких троє - місцеві мешканці.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

“Днями у 9 окремому мотострілецькому полку 1 армійського корпусу так званої “ДНР” після вживання групою військовослужбовців спиртних напоїв між ними сталася бійка, у ході якої єфрейтор Даниїл Цупрік відкрив стрілянину зі штатної зброї та застосував гранату. У результаті цього загинуло семеро осіб – чотири найманці та троє місцевих мешканців”, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наразі Цупріка розшукують. Це підтверджують аудіозаписи перемовин найманців.

Нагадаємо, за даними розвідки Міноборони, командування Збройних сил Росії нарощує бойові спроможності з’єднань і частин 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ.