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На Донбасі російський найманець напідпитку розстріляв трьох бойовиків та чотирьох цивільних, - ГУР МО

Російський найманець відкрив стрілянину зі штатної зброї та застосував гранату. 

На Донбасі російський найманець напідпитку розстріляв трьох бойовиків та чотирьох цивільних, - ГУР МО
Фото: politeka.net

Російський найманець на Донбасі, перебуваючи напідпитку, розстріляв з вогнепальної зброї сімох людей, серед яких троє - місцеві мешканці.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

“Днями у 9 окремому мотострілецькому полку 1 армійського корпусу так званої “ДНР” після вживання групою військовослужбовців спиртних напоїв між ними сталася бійка, у ході якої єфрейтор Даниїл Цупрік відкрив стрілянину зі штатної зброї та застосував гранату. У результаті цього загинуло семеро осіб – чотири найманці та троє місцевих мешканців”, - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наразі Цупріка розшукують. Це підтверджують аудіозаписи перемовин найманців.

Нагадаємо, за даними розвідки Міноборони, командування Збройних сил Росії нарощує бойові спроможності з’єднань і частин 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ.

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