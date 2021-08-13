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Росія нарощує бойові спроможності в зоні ООС, – розвідка Міноборони

Окупанти звозять пальне, нові партії озброєння та боєприпасів. 

Росія нарощує бойові спроможності в зоні ООС, – розвідка Міноборони
Фото: EPA/UPG

Командування Збройних сил Росії нарощує бойові спроможності з’єднань і частин 1-го (Донецьк) і 2-го (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ. Про це повідомили на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

"З початку серпня з території Росії завезено близько однієї тис. тонн пального, а також нові партії озброєння і боєприпасів, у тому числі бойові броньовані машини та 12,7 мм набої для великокаліберних кулеметів і снайперських гвинтівок", – йдеться в повідомленні.

Щоб приховати постачання техніки і майна військового призначення, окупанти використовують дороги, які проходять через пропускні пункти на неконтрольованих Україною ділянках кордону, та обхідні шляхи.

Нагадаємо, що представник МЗС Росії цього тижня оприлюднив коментар, у якому висловив "стурбованість" безпековою ситуацією на сході України, традиційно звинувативши українську владу в її погіршенні та зриві переговорного процесу з мирного врегулювання збройного конфлікту на сході України, а також в утисках російськомовного населення.

У МЗС України відповіли, що Російська Федерація відчайдушно намагається перекласти відповідальність "із хворої голови на здорову", дедалі частіше підміняючи сумлінне виконання взятих на себе мирних зобов’язань галасливими політичними заявами.

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