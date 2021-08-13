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У параді до Дня Незалежності візьмуть участь військові з Чехії, Польщі та Словаччини

У параді передбачається участь майже 15 країн-партнерів.

У параді до Дня Незалежності візьмуть участь військові з Чехії, Польщі та Словаччини
Ілюстративне фото
Фото: mil.gov.ua

Чеські, польські та словацькі військові візьмуть участь у параді до Дня Незалежності України 24 серпня в Києві.

Про це повідомляє Радіо Прага.

Як зазначається, з Чеської Республіки прибуде близько 30 членів почесної варти, Польща і Словаччина, крім військовослужбовців, привезуть також свою військову техніку.

Спочатку планувалося, що з офіційних осіб Чехію на параді в Києві представлятиме міністр оборони Любомир Метнар, але в підсумку Чехію на заході представлятимуть заступник міністра з питань оборонної політики та стратегії Ян Гавранек та перший заступник начальника Генерального штабу генерал-лейтенант Яромир Зуна.

Як повідомляли, в цьогорічних урочистостях до Дня Незалежності візьмуть участь понад 5 тис. військових, 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння і техніки.

Проходження пішої колони Хрещатиком уперше передбачає одночасно участь представників усіх сил безпеки і оборони України, кінологічних підрозділів України і майже 15 країн-партнерів.

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