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Завод імені Малишева виготовив новий танк "Оплот", який братиме участь у параді до Дня Незалежності

Найближчим часом бойова машина буде відправлена до Києва з Харкова.

Фото: ukroboronprom.com.ua

Державне підприємство "Завод імені Малишева" виготовив новий танк "Оплот-2М" на замовлення Державної компанії "Укрспецекспорт".

Найближчим часом бойова машина буде відправлена до Києва з Харкова, повідомляє пресслужба "Укроборонпрому".

"Новий танк демонструватиме свої бойові можливості потенційним замовникам, зокрема іноземним. Уперше новий "Оплот" можна буде побачити наживо під час військового параду до 30-річчя незалежності України, що відбудеться 24 серпня у Києві", - сказано в повідомленні.

Фото: ukroboronprom.com.ua

БМ "Оплот" - сучасний український основний бойовий танк, розроблений Харківським конструкторським бюро машинобудування. БМ "Оплот" є докорінною модернізацією танка Т-84У "Оплот" та найновішим представником серії танків Т-84.

Прийнята на озброєння у 2009 році версія "Оплоту" має певну кількість складових та матеріалів російського походження: окремі компоненти електрообладнання, складових частин блоків та систем. За програмою "Бастіон" елементарна база танка має не лише позбутись складових походженням з країни-агресора, а й бути значно модернізована.

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