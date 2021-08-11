"Укрзалізниця" підвищить тарифи на вантажні перевезення, - Лещенко

"Укрзалізниця" підвищує тарифи на вантажні перевезення.

Про це повідомив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко.

"Госрегуляторная служба погодила підвищення тарифів в два етапи. Раніше це ж зробили Мінфін і Мінекономіки. Тепер залишилося тільки зареєструвати наказ у Мін'юсті. І можна вважати, що спільними зусиллями правління, наглядової ради УЗ і Міністерства інфраструктури зроблено значний, але не останній крок до деолігархізації залізниці. Найбільше підвищення торкнеться олігарха Ріната Ахметова: 3,2 мільярда для Метінвесту і 1 мільярд для ДТЕК", - написав він у фейсбуці.

За його словами, на перевезення залізної руди тариф виросте з 1 вересня на 8% і з 1 січня 2022 на 20,4%. На перевезення агропродукції - з 1 вересня на 8% і з 1 січня - на 6%. Також збільшиться тариф на порожній пробіг.

"Сумарний позитивний ефект для Укрзалізниці складе 1,8 мільярда в поточному році і 10,1 мільярда в 2022 році. Ці гроші дозволять Укрзалізниці провести необхідну модернізацію", - зазначив Лещенко.

Нагадаємо, у липні повідомлялося, що підвищення тарифів на вантажні перевезення УЗ винесли на громадське обговорення. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначав, що вперше за історію УЗ планують провести не індексацію тарифів, а зближення класів.