Колишній нардеп Лев Підлісецький помер у віці 44 років
Колишній нардеп Лев Підлісецький помер у віці 44 років
​У Росії губернатор Калмикії побив ватажка бойовиків "ДНР" Трапезникова
​У Росії губернатор Калмикії побив ватажка бойовиків "ДНР" Трапезникова
Чому вакцини працюють. І як вас намагаються переконати, що ні
Чому вакцини працюють. І як вас намагаються переконати, що ні
Українську школярку офіційно визнали генієм у США
Українську школярку офіційно визнали генієм у США
Білоруський протест і крах ілюзій
Білоруський протест і крах ілюзій
На Софійській площі у Києві влаштували дрифт, мерія поскаржилась в поліцію (оновлено)
На Софійській площі у Києві влаштували дрифт, мерія поскаржилась в поліцію (оновлено)
Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в харасменті
Легенду радянського та українського кіно Володимира Талашка звинуватили в харасменті
Євген Глібовицький: «Втрата Радянського Союзу – це найкраще, що з нами сталося». Серія «Transition Dialogue»
Євген Глібовицький: «Втрата Радянського Союзу – це найкраще, що з нами сталося». Серія «Transition Dialogue»
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников
У колонії "ДНР" вбили трьох засуджених українців, серед яких чемпіон України з дзюдо Євген Сотников
ГоловнаЕкономікаФінанси

"Укрзалізниця" підвищить тарифи на вантажні перевезення, - Лещенко

Залишилося тільки зареєструвати наказ у Міністерстві юстиції.

"Укрзалізниця" підвищить тарифи на вантажні перевезення, - Лещенко
Архівне фото
Фото: www.transx.ru

"Укрзалізниця" підвищує тарифи на вантажні перевезення.

Про це повідомив член наглядової ради УЗ Сергій Лещенко.

"Госрегуляторная служба погодила підвищення тарифів в два етапи. Раніше це ж зробили Мінфін і Мінекономіки. Тепер залишилося тільки зареєструвати наказ у Мін'юсті. І можна вважати, що спільними зусиллями правління, наглядової ради УЗ і Міністерства інфраструктури зроблено значний, але не останній крок до деолігархізації залізниці. Найбільше підвищення торкнеться олігарха Ріната Ахметова: 3,2 мільярда для Метінвесту і 1 мільярд для ДТЕК", - написав він у фейсбуці.

За його словами, на перевезення залізної руди тариф виросте з 1 вересня на 8% і з 1 січня 2022 на 20,4%. На перевезення агропродукції - з 1 вересня на 8% і з 1 січня - на 6%. Також збільшиться тариф на порожній пробіг.

"Сумарний позитивний ефект для Укрзалізниці складе 1,8 мільярда в поточному році і 10,1 мільярда в 2022 році. Ці гроші дозволять Укрзалізниці провести необхідну модернізацію", - зазначив Лещенко.

Нагадаємо, у липні повідомлялося, що підвищення тарифів на вантажні перевезення УЗ винесли на громадське обговорення. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначав, що вперше за історію УЗ планують провести не індексацію тарифів, а зближення класів.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також