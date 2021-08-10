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До Дня Незалежності Нацбанк вводить в обіг п'ять нових монет

Три із пам’ятних монет срібні, одна - золота.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

До Дня Незалежності Національний банк України введе в обіг чотири пам’ятні та одну інвестиційну монету.

Про це повідомив директор Департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко, передає Укрінформ.

"Цього року, випускаючи в обіг пам’ятні монети, які присвячені доленосній події, Національний банк робить наголос на традиціях, історичній пам’яті народу, на своєрідному ДНК нації. Вже в серпні з'являться 5 монет "До 30-річчя Незалежності України" із серії "Відродження української державності", - сказав Зайвенко.

За його словами, 10 серпня в обігу з’явилась перша монета (номіналом 5 грн), яка виготовлена з нейзильберу. Її тираж – 50 тис. шт., коштує вона 71 грн.

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Інші монети будуть доступні українцям з 17 серпня. Це срібна монету номіналом 10 грн (тираж - 3 тис. шт., орієнтовна вартість 1 846 грн), півкілограмова срібна монета номіналом 50 грн (тираж - 500 шт., вартість близько 20 тис. грн) та золота монета номіналом 250 грн (приблизна ціна - 140 тис. грн).

Також Нацбанк випустить інвестиційну срібну монету номіналом 1 грн (тираж - 15 тис. шт.). Як зазначив генеральний директор Банкнотно-монетного двору НБУ Володимир Баглай, унікальність цієї монети в тому, що з часом ціна на неї може лише зростати, адже її випуск буде лімітований.

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