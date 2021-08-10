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Суд скасував продаж Промінвестбанку

Рішення ухвалено за позовом російської держкорпорації "ВЕБ.РФ".

Суд скасував продаж Промінвестбанку
Фото: i.ua

Північний апеляційний господарський суд 5 серпня задовольнив позов "ВЕБ.РФ" (Внєшекономбанк) та визнав недійсним результати аукціону з продажу Промінвестбанку, який належав російській корпорації.

Про це повідомило видання Finbalance з посиланням на судовий реєстр.

В березні 2020 року на біржі ПФТС в рамках виконавчого провадження було продано 99,7726% акцій Промінвестбанку, які належали Внєшекономбанку. Переможцем торгів тоді стало ТОВ "Фінансова компанія "Фортіфай".

Росіяни не погодилися з цим та пішли до суду. В першій інстанції вони програли, але апеляційний суд задовольнив їх позов до Міністерства юстиції України, біржі ПФТС і ТОВ "Фінансова компанія "Фортіфай".

Суд визнав, що продаж цінних паперів на торгах "було здійснено за заниженою ціною". Крім того, у рішення вказано, що "в матеріалах справи відсутні докази звернення потенційних покупців з попереднім погодженням до Національного банку України на набуття істотної участі в банку, що свідчить про порушення порядку набуття істотної участі в банку".

Угоду купівлі-продажу цінних паперів Промінвестбанку, укладену між Мін'юстом та "Фортіфаєм", визнано недійсною.

Нагадаємо, що Промінвестбанк перебуває під санкціями у зв'язку з тим, що він належить державі-агресору в особі корпорації ВЭБ.

У червні 2019 року ВЕБ повідомив, що подав в Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма позов до України через порушення нею положень міжурядової угоди про заохочення і взаємний захист інвестицій з РФ 1998 року.

Тоді ж стало відомо, що державний виконавець виставив на продаж на біржі ПФТС 99,8% акцій ПІБ. За рішенням суду їх стягнули на користь компанії "Дайріс" з групи "Приват" Ігоря Коломойського і партнерів.

У березні 2020 року акції банку було продано на біржі ПФТС.

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