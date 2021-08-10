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​Засуджений за хабарництво керівник Samsung достроково вийде на свободу

Ув'язнення Лі негативно впливає на роботу Samsung.

​Засуджений за хабарництво керівник Samsung достроково вийде на свободу
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент Samsung Electronics Лі Чже Йон, якого на початку 2021 року засудили до двох з половиною років в'язниці за хабарництво, вийде на свободу на цьому тижні.

Як повідомляє Reuters, він отримав право на умовно-дострокове звільнення і, як очікується, залишить в'язницю вже цієї п'ятниці, 13 серпня.

"Рішення про надання УДЗ заступнику голови компанії Samsung Electronics Лі Чже Йону стало наслідком всебічного огляду різних факторів, таких як настрої суспільства та хороша поведінка під час ув'язнення, - пояснило міністерство юстиції Кореї.

52-річний Лі, який після недавньої смерті свого батька є найвпливовішим бізнесменом Південної Кореї, відсидів 18 з 30 місяців тюремного строку.

Перший рік ув'язнення він відбув ще кілька років тому, коли його засудили до п'яти років. За рік після того вироку бізнесмена звільнили, апеляційний суд скоротив термін до двох з половиною років і призупинив його виконання, а справу повернули на перегляд.

У січні 2021 року бізнесмена повернули до в'язниці, де він перебуває досі.

Як зазначає агентство, ув'язнення Лі негативно впливає на роботу Samsung. Компанія продовжує працювати, як звичайно, але ключові рішення щодо великих інвестицій та поглинань може приймати лише Лі. Зокрема, без нього не можуть ухвалити рішення про розташування нового американського заводу з виробництва мікросхем.

Федерація корейської промисловості, яка лобіює інтереси великого бізнесу, привітала рішення про звільнення бізнесмена. "Якщо швидко не завести інвестиційний годинник, який наразі зупинився, ми можемо відстати від таких глобальних компаній, як Intel та TSMC, і миттєво втратити хліб насущний корейської економіки", - йдеться в заяві федерації.

Втім, повернення Лі до роботи в Samsung вимагає окремого рішення міністра юстиції, бо закон забороняє засудженим особам займати певні посади протягом п'яти років.

Нагадаємо, що Лі відбуває покарання за хабар, який він передав президентці Пак Кин Хе через її подругу Чхве Сун Силь, щоб отримати підтримку держави у вирішення бізнесових питань.

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