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Xiaomi у червні вперше стала світовим лідером з продажу смартфонів

Китайський виробник скористався проблемами Samsung.

Фото: EPA/UPG

Китайська компанія Xiaomi у червні 2021 року вперше стала світовим лідером з продажу смартфонів, обігнавши корейський Samsung та американську Apple.

Про це свідчать дані Counterpoint Research.

Фото: Counterpoint Research Monthly Market Pulse

Протягом місяця китайський виробник зумів збільшити продажі смартфонів одразу на 26%.

"Відколи почався занепад Huawei, Xiaomi послідовно і агресивно докладає зусиль, щоб заповнити прогалину, створену цим падінням. Виробник розширює присутність на традиційних ринках Huawei та Honor, таких як Китай, Європа, Близький Схід та Африка. Крім того, у червні Xiaomi допомогло відновлення Китаю, Європи та Індії та скорочення продажів Samsung через обмеження поставок", - пояснив результати Xiaomi директор з досліджень Counterpoint Тарун Патхак.

На результати Samsung у червні негативно вплинула нова хвиля коронавірусу у В'єтнамі, який задіяний у виробничому ланцюжку корейського виробника. Дефіцит девайсів Samsung почали заповнювати гаджетами Xiaomi. Але щойно виробництво Samsung відновиться, Xiaomi може втратити своє перше місце.

Нагадаємо, що у другому кварталі 2021 року Xiaomi вперше вийшла на друге місце у списку світових лідерів з продажів смартфонів.

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