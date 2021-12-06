​Samsung випадково опублікувала дані про новий смартфон Galaxy S21 FE до офіційного анонсу

Компанія Samsung випадково опублікувала інформацію про новий смартфон Galaxy S21 FE до офіційного анонсу.

Про це повідомив сайт SamMobile, передає LIGA.Tech.

Посилаючись на блогера Евана Бласса (блог @evleaks у Twitter), сайт повідомив про випадковий витік даних про смартфон від його виробника. На сайті компанії ненадовго з'явилася сторінка, присвячена Galaxy S21 FE.

На ній блогеру вдалося помітити номер цієї моделі SM-G990E/DS та першу офіційну фотографію смартфона.

Фото: @evleaks

Cмартфон Galaxy S21 FE буде представлено офіційно 4 січня 2022 року. Він оснащений AMOLED-дисплеєм із діагоналлю 6,4 дюйма, процесором Qualcomm Snapdragon 888 або Exynos 2100, має 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 або 256 ГБ накопичувач.

Нагадаємо, в січні Samsung показав лінійку Galaxy S21.