За даними правоохоронців, участь у мітингу взяли близько 8000 людей.

Фото: EPA/UPG Мітинг у Брюсселі 5 грудня

У Брюсселі ( Бельгія ) 5 грудня зібрався мітинг проти розширення використання санітарних паспортів Covid Safe Ticket та можливої перспективи обовʼязкової вакцинації. У протесті взяли участь близько 8000 людей, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на місцеві ЗМІ та поліцію.

Організатори протесту зазначили, що вважають недемократичними введення ковід-паспортів.

Фото: EPA/UPG

Частина протестувальників щеплена від ковіду, водночас вони виступають проти введення вакцинації як зобовʼязання. Деякі мітингарі заявляють про "генетичний експеримент" і виступають категорично проти щеплень.

За даними медіа, окремі протестувальники провокують правоохоронців, через що вже відбулося декілька сутичок.

Фото: EPA/UPG

Поліція застосувала водомети і сльозогінний газ у відповідь на кинуті в правоохоронців феєрверки, пише Brussel`s Times. Про поранених і затриманих даних немає.

Фото: EPA/UPG

У пʼятницю премʼєр Бельгії Александр Де Кроо оголосив про нові карантинні заходи на тлі стрімкого поширення інфекції. Ковід-паспорти в Бельгіє є обовʼязковими для відвідування масових заходів, закладів громадського харчування, фітнес-центрах та при подорожах.

З 6 грудня у Бельгії забороняють корпоративи, масові заходи дозволені у кількості не більше 200 осіб і за умови наявності ковід-сертифікату та із носінням масок. Ярмарки дозволені, але також за умови ковід-паспорта і маскового режиму.