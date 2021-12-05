Фото: EPA/UPG
Мітинг у Брюсселі 5 грудня
У Брюсселі (Бельгія
) 5 грудня зібрався мітинг проти розширення використання санітарних паспортів Covid Safe Ticket та можливої перспективи обовʼязкової вакцинації. У протесті взяли участь близько 8000 людей, пише "Інтерфакс-Україна"
з посиланням на місцеві ЗМІ та поліцію.
Організатори протесту зазначили, що вважають недемократичними введення ковід-паспортів.
Фото: EPA/UPG
Частина протестувальників щеплена від ковіду, водночас вони виступають проти введення вакцинації як зобовʼязання. Деякі мітингарі заявляють про "генетичний експеримент" і виступають категорично проти щеплень.
За даними медіа, окремі протестувальники провокують правоохоронців, через що вже відбулося декілька сутичок.
Фото: EPA/UPG
Поліція застосувала водомети і сльозогінний газ у відповідь на кинуті в правоохоронців феєрверки, пише Brussel`s Times. Про поранених і затриманих даних немає.
Фото: EPA/UPG
У пʼятницю премʼєр Бельгії Александр Де Кроо оголосив про нові карантинні заходи на тлі стрімкого поширення інфекції. Ковід-паспорти в Бельгіє є обовʼязковими для відвідування масових заходів, закладів громадського харчування, фітнес-центрах та при подорожах.
З 6 грудня у Бельгії забороняють корпоративи, масові заходи дозволені у кількості не більше 200 осіб і за умови наявності ковід-сертифікату та із носінням масок. Ярмарки дозволені, але також за умови ковід-паспорта і маскового режиму.