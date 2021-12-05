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У Брюсселі на мітингу проти посилення ковід-обмежень відбулися сутички з поліцією

За даними правоохоронців, участь у мітингу взяли близько 8000 людей. 

Мітинг у Брюсселі 5 грудня
Фото: EPA/UPG
Мітинг у Брюсселі 5 грудня
У Брюсселі (Бельгія) 5 грудня зібрався мітинг проти розширення використання санітарних паспортів Covid Safe Ticket та можливої перспективи обовʼязкової вакцинації. У протесті взяли участь близько 8000 людей, пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на місцеві ЗМІ та поліцію.

Організатори протесту зазначили, що вважають недемократичними введення ковід-паспортів. 

Фото: EPA/UPG
Частина протестувальників щеплена від ковіду, водночас вони виступають проти введення вакцинації як зобовʼязання. Деякі мітингарі заявляють про "генетичний експеримент" і виступають категорично проти щеплень. 

За даними медіа, окремі протестувальники провокують правоохоронців, через що вже відбулося декілька сутичок. 

Фото: EPA/UPG

Поліція застосувала водомети і сльозогінний газ у відповідь на кинуті в правоохоронців феєрверки, пише Brussel`s Times. Про поранених і затриманих даних немає. 

Фото: EPA/UPG
У пʼятницю премʼєр Бельгії Александр Де Кроо оголосив про нові карантинні заходи на тлі стрімкого поширення інфекції. Ковід-паспорти в Бельгіє є обовʼязковими для відвідування масових заходів, закладів громадського харчування, фітнес-центрах та при подорожах. 

З 6 грудня у Бельгії забороняють корпоративи, масові заходи дозволені у кількості не більше 200 осіб і за умови наявності ковід-сертифікату та із носінням масок. Ярмарки дозволені, але також за умови ковід-паспорта і маскового режиму. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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