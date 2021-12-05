Ми прагнемо допомогти Україні захистити свою суверенну територію, – очільник Пентагону

Пентагон готовий допомогти Україні захистити себе від Росії в умовах загострення напруги між двома країнами.

Про це міністр оборони США Ллойд Остін заявив у промові на Форумі національної оборони імені Рейгана, пише американська газета nytimes.com.

“Новий звіт американських спецслужб показує, що Росія розробила плани можливого вторгнення в Україну з 175 тисячами осіб на початку наступного року. Представники спецслужб не вірять, що Путін ухвалив рішення про напад на Україну, але загроза нового вторгнення стала гострішою”, – зазначає видання.

Остін зазначив, що Росія вторгалася в Україну раніше, говорячи про анексію Криму у 2014 році.

За словами міністра, нинішнє нарощування військ у прикордонному регіоні, а також російська дезінформаційна діяльність та кібероперації непокоять Сполучені Штати.

“Ми, як і раніше, зосереджені на цьому. Ми, безперечно, прагнемо допомогти Україні захистити свою суверенну територію”, – додав Остін.

Нагадаємо, Президент Росії Володимир Путін проведе переговориу режимі відеозв'язку зі своїм американським колегою Джо Байденом увечері у вівторок, 7 грудня.

Байден планує наголосити на занепокоєнні з приводу військової діяльності Росії на кордоні з Україною, а також вказати на відданість США українському суверенітету та територіальній цілісності.