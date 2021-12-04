У зоопарку в Бельгії два бегемоти заразилися коронавірусом

У двох бегемотів, яких утримують у зоопарку бельгійського міста Антверпен, виявили коронавірусну інфекцію.

Про це повідомила пресслужба зоопарку.

"У наших бегемотів Гермієн та Імані – позитивний тест на COVID-19. Незважаючи на позитивний результат тесту, тварини, окрім нежитю, не виявляють жодних інших симптомів та почуваються добре", – ідеться у повідомленні.

Після виявлення інфекції бегемотів ізолювали. Вони будуть "на карантині", доки доки COVID-тести не стануть негативними.

"У найближчому майбутньому за ними пильно стежитимуть їхні наглядачі, які вживатимуть ще суворіших заходів безпеки. Тому що неможливо визначити, як тварини заразилися. Їхні опікуни вже дали негативний результат, і ніхто з них останнім часом не мав хвороби", – пояснили у зоопарку.

Нагадаємо, в липні коронавірус виявили у снігового барса, який живе в каліфорнійському зоопарку.

У січні в іншому закладі зоопарку Сан-Дієго, його сафарі-парку, COVID-19 підхопила група горил від доглядача, який виявився безсимптомним носієм коронавірусу. Ці мавпи, які відтоді вже видужали, вважаються першими підтвердженими мавпами, які захворіли на COVID-19.

Перший в природі випадок передавання коронавірусу від людини до дикої тварини підтвердили у квітні 2020 року: у Бронксському зоопарку в Нью-Йорку тигр заразився коронавірусом від людини.