“Омікрон” ще не спричинив жодної смерті, – ВООЗ

Потрібен час, щоб визначити, чи викликає щей штам тяжчий перебіг коронавірусу.

Новий штам коронавірусу “омікрон” не спричинив ще жодного випадку смерті у майже 40 країнах, де його виявили.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоровʼя.

“ВООЗ підтвердила 3 грудня, що ще потрібний час, щоб визначити, наскільки заразний цей штам, чи викликає він більш тяжкий перебіг захворювання, і наскільки ефективні методи лікування та вакцини проти нього”, – йдеться у повідомленні.

Попередні дані свідчать, що дуже заразний “омікрон” може викликати більш легкі симптоми, ніж його попередники, включно з “дельтою”, яка зараз є домінуючим глобальним штамом.

Тим не менше, частина людей, інфікованих “омікроном”, були госпіталізовані, а смертність вважається пізнім індикатором. Варіант поширюється в той час, коли лікарні в деяких країнах уже переповнені через сплеск захворюваності, спричинений штамом “дельта”.

Агентство охорони здоров’я Європейського союзу попередило, що “омікрон” може стати провідним варіантом COVID-19 у Європі впродовж наступних кількох місяців.

Тим часом, число нових випадків COVID-19 у Південній Африці зросла з приблизно 200 на день у середині листопада до понад 16 тисяч 3 грудня. Попереднє дослідження південноафриканських учених показало, що «омікрон» має утричі більше шансів викликати повторне зараження порівняно зі штамом “дельта” або попередніми.

Нагадаємо, Південно-Африканська Республіка через "омікрон" збирається ввести обов'язкову вакцинацію.