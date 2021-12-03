Чехія відправить до Польщі війська для охорони кордону з Білоруссю

На думку Праги, найбільш доречним буде розміщення у Польщі військових інженерів.

Польща погодилася на пропозицію Чехії відправити військових для допомоги в охороні кордону з Білоруссю на тлі міграційної кризи.

Про це пишуть Ceske Noviny.

прем'єр-міністр Андрій Бабіш повідомив, що уряд Чехії готовий вести переговори з поляками щодо конкретної форми допомоги. На думку Праги, найбільш доречним буде розміщення у Польщі військових інженерів. Для цього знадобиться ще згода чеського парламенту.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив на брифінгу в п'ятницю, що чеські солдати швидше за все допомагатимуть полякам охороняти прикордонні укріплення і під'їзні шляхи.

Нагадаємо, раніше Європейська комісія запропонувала Польщі, Литві та Латвії тимчасові заходи для полегшення процедури надання притулку мігрантам на кордоні з Білоруссю.