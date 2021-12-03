МВС отримає від Євросоюзу 1,4 млн євро на облаштування держкордону, - Монастирський

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та голова представництва ЄС в Україні, Посол Матті Маасікас, домовились, що Україна отримає від Європейського Союзу 1,4 млн євро на облаштування державного кордону.

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"З огляду на сьогоднішні виклики, МВС пропонує розглянути можливість перерозподілу частини бюджету другої фази спільного проєкту EU4IBM для нагального облаштування українсько-білоруської ділянки кордону та підвищення спроможностей Держприкордонслужби", - сказав Монастирський.

Маасікас запевнив, що Україна вже може розраховувати на 1,4 млн євро, а протягом кількох місяців європейські партнери погодять суттєве збільшення цієї суми.

Монастирський зазначив, що у зв’язку із загостренням ситуації на кордонах ЄС та Республіки Білорусь, а також відвертої демонстрації агресивних намірів з боку східного і північного сусідів, Україна зацікавлена у розширені взаємодії з ЄС у безпекових питаннях.

У цьому сенсі українська сторона зацікавлена в участі у засіданні міністрів внутрішніх справ ЄС, яке відбудеться 9-10 грудня у Брюсселі.

Монастирський також запевнив Маасікаса, що МВС продовжує чітко і послідовно реалізовувати Стратегію інтегрованого управління кордонами та забезпечувати імплементацію Угоди про реадмісію з ЄС, неухильне дотримання критеріїв безвізового режиму з ЄС.

Нагадаємо, з листопада тисячі мігрантів намагаються перетнути кордон та потрапити до ЄС. Брюссель звинувачує Олександра Лукашенка у навмисному перенаправленні потоків мігрантів із кризових регіонів до Мінська, щоб потім контрабандою ввозити їх до ЄС для дестабілізації ситуації на Заході.

Щоб зупинити мігрантів, країни ЄС, які сусідять з Білоруссю, звели на своїх східних кордонах огорожі з колючого дроту.

24 листопада Уряд виділив 214 млн грн на посилення українсько-білоруського кордону.