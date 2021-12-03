​Окупанти шість разів порушили режим тиші на Донбасі, поранено військового

Від початку доби з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, три з яких - із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

В напрямку Касногорівки окупанти вели вогонь з протитанкової гармати МТ-12. У бік Кимського російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Станиці Луганської ворог двічі вів обстріли, застосовуючи артилерію калібру 122 мм та озброєння БМП-1.

Біля Зайцевого ворожі війська вели вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. В районі Попасної противник здійснив обстріл зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення. Йому надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Нагадаємо, за даними розвідки, збройні сили Росії з 1 грудня почали новий період оперативної та бойової підготовки, зокрема і на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей.