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СБУ заявила про знешкодження ще однієї проросійської ботоферми на 20 тисяч акаунтів, цього разу в Чернівцях

Ботів використовували для дискредитації ЗСУ, виправдання збройної агресії РФ та підбурювання "антивакцинаторських" настроїв.

У Чернівцях Служба безпеки України викрила потужну ботоферму, яка виростила і розкрутила понад 20 тис. ботів для проросійських агітаторів.

Ботів використовували для дискредитації української держави та Збройних Сил України, для виправдання збройної агресії РФ та підбурювання "антивакцинаторських" настроїв, інформує пресцентр спецслужби.

"Оперативники встановили, що більшість бото-профілів скупили проросійські агітатори. Акаунти мали довгу історію, а також були верифіковані у соцмережах – з використанням підроблених паспортів громадян України", – розповіли у СБУ.

За даними слідства, до групи "кібербізнесменів" входило близько 15 осіб. Діяльність проводили у спеціально орендованому офісі в Чернівцях.

Під час обшуків у них вилучили зокрема майже 6 400 стартових пакетів українських та іноземних мобільних операторів, у тому числі й російських, та понад 4 000 платіжних карток українських банків.

Минулого тижня СБУ заявила про викриття ботоферми в Херсонській області. Вона мала понад 20 тисяч фейкових акаунтів у соцмережах, форумах та популярних месенджерах і працювала на Росію.

1 грудня СБУ заявила про ліквідацію ботоферми в Києві, яка поширювала антиукраїнський контент. Зловмисники управляли майже 6 тисячами ботів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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