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Помер директор львівського Будинку вчених, який закрили через вечірку блогерів

75-річному Романові Славітичу стало зле під час візиту в міську раду.

Помер директор львівського Будинку вчених, який закрили через вечірку блогерів
Роман Славітич

Уранці 3 грудня у Льові раптово помер 75-річний директор Будинку вчених Роман Славітич. Йому стало зле під час візиту до міської ради, де мала відбутися зустріч із заступником голови Андрієм Москаленком.

У пресслужбі ЛМР повідомили, що Романові Славітичу стало погано в приміщенні міської ради. За словами працівниці мерії, коли чоловік зайшов у кабінет, вона помітила, що у нього нездоровий вигляд і запропонувала склянку води.

"Він сів за стіл і знепритомнів. Працівники викликали швидку і розпочали серцево-легеневу реанімацію з застосуванням автоматичного зовнішнього дефібрилятора. Після прибуття на місце – медики оперативно продовжили проводити реанімаційні заходи. Протягом години часу боролися за життя, але, на жаль, врятувати не вдалось", – сказано в повідомленні.

Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко уточнив, що близько 8:00 ранку Роман Славітич прийшов до нього на зустріч, про яку сам попросив напередодні.

За попередніми висновками лікарів, Роман Славітич помер від серцевого нападу.

Нагадаємо, нещодавно Будинок вчених опинився у центрі скандалу через вечірку блогерів у День пам'яті жертв Голодоморів. Наступного ж дня міська влада заборонила роботу Будинку вчених на невизначений термін, а поліція почала розслідування.

27 листопада у львівському Будинку вчених влаштували вечірку до дня народження блогера з Чернівців Олександра Заліска. Розважав гостей ведучий Володимир Остапчук. Організатори вечірки заплатили за сім годин оренди зали Будинку вчених.

Заступник директора Будинку вчених Василь Мастикаш заявив, що керівництво установи не врахувало, що вечірка запланована на День пам’яті жертв Голодоморів, бо угоду, за його словами, підписували приблизно за місяць до події.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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