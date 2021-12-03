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Під Києвом викрили криптоферму, яка "намайнила" електроенергії на 3,5 млн гривень

Зловмисники підключилися до електропідстанції в обхід лічильника, тому сплачували символічно мінімальні суми.

Під Києвом викрили криптоферму, яка "намайнила" електроенергії на 3,5 млн гривень
Фото: ssu.gov.ua

Служба безпеки України викрила у Київській області підпільну криптоферму, що здійснювала незаконний відбір електроенергії і, за попередніми оцінками, завдала цим понад 3,5 млн гривень збитків.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Протиправну діяльність організували троє мешканців Київщини. Для майнінгу криптовалют вони орендували ангарне приміщення у Бучанському районі, де і розмістили спеціальне обладнання.

До електропідстанції зловмисники підключилися в обхід лічильника, тому сплачували символічно мінімальні суми.

Фото: ssu.gov.ua

Під час обшуку правоохоронці вилучили обладнання на загальну суму понад 6 мільйонів гривень. Наразі у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу (шахрайство), тривають слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх причетних до оборудки осіб.

СБУ також ініціювала проведення комп’ютерно-технічної та економічної експертиз для визначення точного розміру завданих державі збитків.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, в липні у Вінниці викрили найбільшу в історії України підпільну майнінгову ферму. Вона знаходилася на території "Вінницяобленерго", була під'єднана до електромережі підприємства і мала 5 тис. одиниць комп'ютерної техніки.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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