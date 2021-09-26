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Мешканець Кривого Рогу влаштував у квартирі майнінгову ферму криптовалюти

Для зменшення витрат містянин за допомогою великого магніту блокував роботу лічильника.

Мешканець Кривого Рогу влаштував у квартирі майнінгову ферму криптовалюти
Фото: Depositphotos/Urban light

Поліція Кривого Рогу викрила місцевого мешканця, який влаштував майнінгову ферму криптовалюти у власній квартирі. Для зменшення витрат він незаконно підключився до комунальних електромереж.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"25 вересня співробітники Криворізького районного управління поліції провели санкціонований обшук та виявили майнінгову ферму криптовалюти, яку влаштував за власним місцем мешкання 32-річний криворіжець. Під час обшуку у квартирі у Центрально-Міському районі правоохоронці виявили криптоферму, яка складалася з відеокарт, материнських плат та блоків живлення", - йдеться у повідомленні. 

Фото: Національна поліція

Зазначається, що лічильник електричної енергії в момент обшуку перебував у робочому стані та був підключений до електромережі. Для зменшення витрат містянин за допомогою великого магніту блокував роботу лічильника.

За фактом викрадення електроенергії правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 188-1 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

На теперішній час сума завданих збитків встановлюється.

Нагадаємо, 17 вересня СБУ у Дніпрі ліквідувала ботоферму, яка працювала на замовлення кураторів з Росії для дискредитації української влади та зриву національної програми вакцинації проти коронавірусу.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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