Роман Шпек: «У комуністів все зводилось до того, що держава має робити емісію і роздати гроші"
Роман Шпек: «У комуністів все зводилось до того, що держава має робити емісію і роздати гроші"
"Слуги народу" знімають з розгляду "антиахметівський" законопроєкт №5600
"Слуги народу" знімають з розгляду "антиахметівський" законопроєкт №5600
Рада ухвалила закон про олігархів
Рада ухвалила закон про олігархів
Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
Замах на Сергія Шефіра: що відомо?
Рубікон імені Сергія Шефіра
Рубікон імені Сергія Шефіра
"Що це за х..ня?!": "слуги народу" обурені неголосуванням Веніславського за "спецпроцедуру" розгляду закону про олігархів
"Що це за х..ня?!": "слуги народу" обурені неголосуванням Веніславського за "спецпроцедуру" розгляду закону про олігархів
У Харкові закінчилися ліжкомісця для хворих на ковід
У Харкові закінчилися ліжкомісця для хворих на ковід
Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації для освітян і чиновників
Ляшко оголосив про введення обов'язкової вакцинації для освітян і чиновників
На межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус
На межі Тернопільської та Івано-Франківської областей стався землетрус
ГоловнаПраво

СБУ заблокувала канал масштабної реалізації контрафактних сигарет

Замовникам цигарки надсилали через сервіси поштового зв’язку.

Фото: СБУ

Служба безпеки України заблокувала канал масштабної реалізації контрафактних тютюнових виробів. 

Як повідомляє пресслужба СБУ, нелегальний бізнес приносив його власникам мільйонні прибутки, а підроблену продукцію постачали у більшість регіонів України.

За попередніми даними, підакцизні цигарки закуповували "в чорну" у посередників заводів-виробників. Їх зберігали на підпільних складах, облаштованих на Івано-Франківщині та Житомирщині. Оптові партії контрафакту реалізовували фактично до усіх регіонів України під виглядом продукції відомих іноземних брендів: як із підробленими марками акцизного податку, так і без них.

За даними слідства, "клієнтів" (переважно власників малого та середнього бізнесу) ділки знаходили через спеціально створену платформу у месенджері Telegram. Замовникам цигарки надсилали через сервіси поштового зв’язку.

Правоохоронці провели у декількох регіонах України 12 одночасних обшуків, в результаті яких виявили готову продукцію на понад мільйон гривень, сировину для виготовлення тютюнових виробів, комп’ютерну техніку, документацію та понад 2 млн грн готівки.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

За даними фактами розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, напередодні СБУ у Запорізькій області викрила чергову схему розкрадання на "Укрзалізниці". За попередніми даними, зловмисники вносили недостовірну інформацію про обсяг виконаних робіт, що дозволило їм привласнити близько 2 млн грн.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також