Фото: СБУ

Служба безпеки України заблокувала канал масштабної реалізації контрафактних тютюнових виробів.

Як повідомляє пресслужба СБУ, нелегальний бізнес приносив його власникам мільйонні прибутки, а підроблену продукцію постачали у більшість регіонів України.

За попередніми даними, підакцизні цигарки закуповували "в чорну" у посередників заводів-виробників. Їх зберігали на підпільних складах, облаштованих на Івано-Франківщині та Житомирщині. Оптові партії контрафакту реалізовували фактично до усіх регіонів України під виглядом продукції відомих іноземних брендів: як із підробленими марками акцизного податку, так і без них.

За даними слідства, "клієнтів" (переважно власників малого та середнього бізнесу) ділки знаходили через спеціально створену платформу у месенджері Telegram. Замовникам цигарки надсилали через сервіси поштового зв’язку.

Правоохоронці провели у декількох регіонах України 12 одночасних обшуків, в результаті яких виявили готову продукцію на понад мільйон гривень, сировину для виготовлення тютюнових виробів, комп’ютерну техніку, документацію та понад 2 млн грн готівки.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

За даними фактами розпочате кримінальне провадження за ч. 1 ст. 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів чи білетів державної лотереї) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

Нагадаємо, напередодні СБУ у Запорізькій області викрила чергову схему розкрадання на "Укрзалізниці". За попередніми даними, зловмисники вносили недостовірну інформацію про обсяг виконаних робіт, що дозволило їм привласнити близько 2 млн грн.