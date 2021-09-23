Крисіну дали 8 років в'язниці

Це другий вирок для "тітушковода" Крисіна.

Дарницький районний суд Києва визнав Юрія Крисіна винним у справі про організацію викрадення та катування людини в січні 2014 року та призначив йому покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Про це повідомила прокурор Юлія Малашич у фейсбуці.

"Крисін - 8 років", - написала вона.

Представник потерпілих Павло Дикань також підтвердив, що Крисіна засуджено до позбавлення волі. Цивільний позов постраждалих, за його словами, задоволено частково.

Нагадаємо, що Крисін вже відбуває тюремне ув'язнення за справою про гибель журналіста В'ячеслав Веремій. Крисіна спершу засудили до 4 років умовно, але в червні 2018 року Апеляційний суд скасував це рішення та призначив реальний термін ув’язнення - 5 років. Він відбуває покарання в Торецькій колонії Донецької області.

19 липня 2021 року стало відомо, що Крисіна також судитимуть за тероризування в’язнів у колонії.