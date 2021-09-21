Така протиправна діяльність приносила до пів мільйона гривень чистого доходу на місяць.

Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила на Буковині злочинну групу, яка налагодила протиправний механізм виготовлення і збуту підроблених документів, необхідних для безперешкодного перетину кордону в умовах COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Організували схему троє чернівчан навесні цього року. Для потреб свого «бізнесу» вони орендували офіс. "Клієнтів" шукали через перевізників.

"Ділки підробляли довідки щодо відсутності коронавірусної інфекції SARS-CoV-2; свідоцтва про вакцинацію міжнародного зразка і навіть договори з іноземними роботодавцями (за умов жорсткого локдауну деякі країни «закрилися» для туристів, але залишалися доступними для іноземців, які в них працюють). Для не громадян України зловмисники також мали набір "послуг": виготовляли результати ПЛР-тестів, начебто зроблених за кордоном, страхові поліси. Усе робилося у стислі терміни і без відвідин медичних закладів", - повідомили у СБУ.

За даними слідства, вартість "послуг" становила від 200 грн за підроблену довідку про результати ПЛР-тесту до 3 тис. грн за повний пакет документів, необхідних для виїзду українського громадянина за кордон. "Пакет" для іноземця зловмисники оцінили у тисячу гривень.

Така протиправна діяльність приносила до пів мільйона гривень чистого доходу на місяць.

Правоохоронці провели обшуки у офісі та помешканнях учасників схеми. В результаті слідчих дій вилучено обладнання для виготовлення й підробки документів, комп’ютери, підроблені штампи і печатки українських та іноземних компаній та комунальних закладів охорони здоров’я; готові бланки та обладнання для нанесення голограм.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

За даними фактами розпочате кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру.

Нагадаємо, 16 вересня у Дніпропетровській області викрили схему виробництва і збуту контрафактного алкоголю в промислових масштабах. Щомісяця ділки реалізовували понад 100 тонн підробленого товару.