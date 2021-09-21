Рада суддів почала добір кандидатів до Етичної ради ВРП

Документи можна подати до 21 жовтня.

Рада суддів України оголосила про початок добору на посаду члена Етичної ради за квотою РСУ.

Відповідне рішення ухвалено 21 вересня, інформує пресслужба РСУ.

"Вказаним рішенням затверджено Положення про проведення добору на посаду члена Етичної ради, яке визначає умови та строки здійснення добору на посаду члена Етичної ради з метою формування списку кандидатів до Першого складу Етичної ради за квотою Ради суддів України", - сказано в повідомленні.

Згідно з документом, строк подання кандидатами документів для участі в конкурсі - із 22 вересня по 21 жовтня 2021 року включно.

Розгляд питання про включення до списку кандидатів здійснюється на засіданні Ради суддів України за результатами співбесіди на основі поданих документів шляхом обговорення кандидатур та голосування.

Інформація про час та місце проведення співбесіди оприлюднюється на вебсайті Ради суддів України не пізніше, ніж за 5 днів до засідання.

"Неявка кандидата на співбесіду не перешкоджає розгляду питання про включення його до списку кандидатів. Співбесіда може бути проведена в режимі відеоконференцзв'язку", - повідомляють у РСУ.

Нагадаємо, 13 вересня РСУ почала розглядати питання щодо кандидатів на посаду члена Етичної ради за своєю квотою. Такі заяви подали шість кандидатів, однак члени Ради не змогли делегувати своїх кандидатів на посаду члена Етичної ради.

Після цього президент Володимир Зеленський пообіцяв не допустити блокування Радою суддів судової реформи.

16 вересня в Офісі президента відбулася зустріч, за підсумками якої посли "Великої сімки" закликали до швидшого реформування судової системи в Україні.

Нагадаємо, на початку серпня президент Володимир Зеленський підписав закони про перезапуск ВККСУ і очищення ВРП. Ухвалення законопроєкту про ВРП було однією з трьох ключових вимог для отримання траншу МВФ.