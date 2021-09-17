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ДБР не виключає версію вбивства київського судді Писанця

Він помер на вихідних під час відпочинку за Києвом.

ДБР не виключає версію вбивства київського судді Писанця
Фото: facebook.com/Pecherskcourt

Державне бюро розслідувань не виключає версію умисного вбивства київського судді Віталія Писанця, який помер 11 вересня в селі Погреби під час відпочинку у товариша.

Про це сказав в. о. директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов в інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

"Будуть перевірені всі можливі версії слідства. Про виключення версії навмисного вбивства я наразі не поспішав би стверджувати. Якщо будуть отримані вагомі докази для підтвердження тієї чи іншої версії та виникне відповідна потреба - обговорюватимемо зміну кваліфікації", - сказав Сухачов.

Він повідомив, що вже проведено судово-медичну експертизу, призначено ще декілька експертиз, за результатами яких відпрацьовуватимуть слідчі версії.

Нагадаємо, що про смерть судді Писанця стало відомо вранці 12 вересня.

За даними джерел видання "Судовий репортер", суддя гостював у заміському будинку Петра Онопенка, брата ексголови Верховного суду і ексміністра юстиції Василя Онопенка. Разом з ними нібито був слідчий Солом’янського районного управління поліції, з яким у Писанця виник конфлікт. Суддя начебто вдарив поліцейського, а потім йому самому стало погано, він зашпортався, впав і помер.

Його смерть розслідують за ст.115 Кримінального кодексу - умисне вбивство.

Писанець з 1998 до 2015 року працював у Свердловському міському суді Луганської області, після чого указом президента його перевели до Печерського суду Києва.

Писанцю було 54 роки.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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